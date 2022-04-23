В Малайзии заявили о готовности рассмотреть поставки электроники в Россию

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В Малайзии готовы рассмотреть запрос со стороны России, касающийся поставок полупроводников и электроники, заявил в интервью РИА Новости посол этой страны в Москве Бала Чандран.
Он уточнил, что в настоящий момент не знает о переговорах на правительственном уровне. Тем не менее, посол выразил надежду на диалог между бизнесменами.
"Мы – торговое государство. Поэтому, конечно, наш бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение продукции на мировой рынок, включая полупроводники, электронику и электронные устройства", – добавил дипломат.
Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал Москве 24, что курс рубля никак не повлияет на изменение цен, так как пока он достаточно волатилен, существуют проблемы с выводом за рубеж. По его словам, игроки рынка проводят распродажи – 20–30% от цены, на которую повысили. Проблема состоит и в том, что многие бренды ушли из России.
Росстат заявил, что цены на электронику в РФ начали снижаться
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