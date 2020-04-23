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Экономика

15:46

В Центробанке заявили о возможном повторении оттока вкладов

экономика финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вклады россиян в банках в марте сократились на 315 миллиардов рублей. Как следует из материалов Банка России, большая часть сокращений отмечены по вкладам в иностранной валюте. Об этом сообщает ТАСС.

"По итогам марта вклады физических лиц сократились на 315 миллиардов рублей, или на 1 процент, в основном в иностранной валюте, тогда как рублевые были стабильны", – уточнили в ЦБ.

Несмотря на то, что отток в большей степени связывают с разовыми покупками населения, общая тенденция по снижению вкладов физлиц может сохранится, считают эксперты регулятора.

Центробанк также зафиксировал рост корпоративных счетов и депозитов на 2,1 процента, что в денежном отношении равно 625 миллиардам рублей. Таким образом, отток вкладов фактически компенсировался. Наибольший приток средств произошел в системно значимые банки.

Ранее сообщалось, что правительство России подготовило законопроект, согласно которому банкам запретят блокировать счета клиентов без объяснения причин. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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