Банкам РФ намерены запретить блокировать счета клиентов без объяснения причин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Правительство России подготовило законопроект, по которому банкам запретят блокировать счета клиентов, если причина не названа. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает Агентство "Москва".

"Теперь кредитные организации будут не вправе отказать им и в открытии банковских счетов", – сообщил Мишустин во время заседания правительства.

Он добавил, что новая норма утверждается для защиты интересов физлиц. По словам премьера, поводом для отказа в обслуживании могут стать обоснованные подозрения в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Благодаря законопроекту, как предполагается, банки не будут без причины расторгать договоры. Правила коснутся физических и юридических лиц.

В декабре специалисты предложили новый способ борьбы с мошенническими переводами.