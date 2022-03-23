В Совфеде заявили, что около 96 тыс работников в РФ находятся в простое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 96 тысяч работников после ухода некоторых зарубежных компаний из России находятся в простое. Об этом заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова в ходе заседания палаты.

"По данным ежедневного оперативного мониторинга в сфере занятости, на 21 марта текущего года 36 765 организаций с общей численностью 8,4 миллиона человек заявили об изменении режимов занятости работников, в простое находятся 95 865 человек", – отметила Карелова, слова которой приводит ТАСС.

Наибольшее число находящихся в простое, по словам вице-спикера, фиксируется в Москве, Самарской и Калужской областях, а также в Санкт-Петербурге.

Карелова уточнила, что в сегодняшней ситуации необходимо принимать оперативные меры. Она отметила, что перенастройка механизмов на рынке труда уже стартовала как на федеральном, так и на региональном уровне. В частности, правительство начало расширять уже существующие меры поддержки, а также разрабатывать новые, которые охватят более 600 тысяч человек, а на поддержку рынка труда из резервного фонда уже выделено более 39 миллиардов рублей.

"Большая часть суммы пойдет на создание временных рабочих мест для граждан под риском увольнения и организацию общественных работ", – заявила Карелова.

Она напомнила, что горячая линия Роструда перешла на усиленный режим работы и на данный момент доступна круглосуточно и без выходных.

Ранее сообщалось, что власти Москвы работают над созданием кадрового центра для работников покинувших РФ иностранных предприятий. Он будет способствовать сохранению действующих трудовых коллективов ушедших с российского рынка компаний.

Помимо этого, Минтруд напомнил россиянам, что Трудовой кодекс РФ гарантирует оплату работникам компаний, которые приняли решение временно приостановить свою деятельность. Так, при простое компании из-за проблем с поставками работнику гарантируется две трети оклада.

