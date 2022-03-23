В Совфеде заявили, что около 96 тыс работников в РФ находятся в простое

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Около 96 тысяч работников после ухода некоторых зарубежных компаний из России находятся в простое. Об этом заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова в ходе заседания палаты.
"По данным ежедневного оперативного мониторинга в сфере занятости, на 21 марта текущего года 36 765 организаций с общей численностью 8,4 миллиона человек заявили об изменении режимов занятости работников, в простое находятся 95 865 человек", – отметила Карелова, слова которой приводит ТАСС.
Наибольшее число находящихся в простое, по словам вице-спикера, фиксируется в Москве, Самарской и Калужской областях, а также в Санкт-Петербурге.
Карелова уточнила, что в сегодняшней ситуации необходимо принимать оперативные меры. Она отметила, что перенастройка механизмов на рынке труда уже стартовала как на федеральном, так и на региональном уровне. В частности, правительство начало расширять уже существующие меры поддержки, а также разрабатывать новые, которые охватят более 600 тысяч человек, а на поддержку рынка труда из резервного фонда уже выделено более 39 миллиардов рублей.
"Большая часть суммы пойдет на создание временных рабочих мест для граждан под риском увольнения и организацию общественных работ", – заявила Карелова.
Она напомнила, что горячая линия Роструда перешла на усиленный режим работы и на данный момент доступна круглосуточно и без выходных.
Ранее сообщалось, что власти Москвы работают над созданием кадрового центра для работников покинувших РФ иностранных предприятий. Он будет способствовать сохранению действующих трудовых коллективов ушедших с российского рынка компаний.
Помимо этого, Минтруд напомнил россиянам, что Трудовой кодекс РФ гарантирует оплату работникам компаний, которые приняли решение временно приостановить свою деятельность. Так, при простое компании из-за проблем с поставками работнику гарантируется две трети оклада.
Семьям с невысокими доходами начнут выплачивать дополнительные пособия на детей с 1 апреля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: