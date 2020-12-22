Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальный курс евро вырос до 92,07 рубля. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.
Таким образом, курс европейской валюты поднялся на 1,067 рубля, составив 92,0699 рубля. Курс доллара вырос на 67,77 копейки – до 75,3498 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 85,28 копейки, составив 82,8738 рубля.
Преподаватель РАНХиГС при президенте России, экономист Владислав Гинько отмечал, что рост курса евро связан с укреплением позиций валюты на международном рынке. Он подчеркивал, что европейские деньги растут из-за удешевления доллара в корзине ведущих валют.
Ранее финансовый эксперт Ян Марчинский предположил, что в последние недели уходящего года не произойдет резкого падения курса рубля. По его словам, евро будет в диапазоне 89–91 рубль, а доллар – на уровне 73–75 рублей.
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