РБК: экономисты выделили восемь типов малых городов и назвали пути решения их проблем

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Исследователи Института экономики роста имени П. А. Столыпина выделили восемь типов малых городов России и назвали пути решения их проблем. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад.

По мнению специалистов, к распространенным проблемам всех малых городов относятся деградация инженерной инфраструктуры и архитектурного наследия, убыль молодого населения, а также нехватка услуг социальной сферы. При этом у каждого города есть и свои специфические трудности.

Так, к первому типу отнесены города, которые имеют какое-то крупное предприятие и, соответственно, у них развита промышленность или энергетика. Далее идут города, связанные с каким-то крупным транспортным узлом. В третью группу отнесены туристические города, в четвертую – ЗАТО, или города, где большая часть населения работает в сфере "Государственное управление и безопасность". Кроме того, ученые выделили еще четыре типа: города-спутники, межмуниципальные центры, города смешанной специализации, а также "спящие" города.

По мнению специалистов, таким городам необходимо развивать у себя малый бизнес, при этом федеральный центр мог бы предоставить для этого льготы, снизив, например, налоговое обременение. Также эксперты считают, что необходимо строго регламентировать застройку, ограничивая ее этажность и плотность.

Ранее экономист Дмитрий Прокофьев объяснил, почему в России неравномерно распределено население. По словам эксперта, в стране не уделяется должного внимания проблеме необходимости расселения городов из-за малой привлекательности для жизни и большого оттока жителей. Также мало внимания оказывается привлекательности регионов для жизни.