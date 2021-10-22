Байден заявил, что не ожидает падения цен на бензин в США до 2022 года

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Фото: depositphotos/zorandim
Цены на бензин в Соединенных Штатах останутся неизменными до конца текущего года, снижение стоимости может произойти только в 2022 году. Об этом в пятницу, 22 октября, заявил американский лидер Джо Байден на встрече с избирателями в Балтиморе.
"Вы увидите, что цены на бензин поползут вниз зимой, в следующем, 2022 году. Пока я не вижу предпосылок, чтобы с ними что-то произошло до этого времени. <...> Вы увидите драматическое падение, драматическое падение в том, что произойдет в отношении цен на бензин по мере того, как мы продвигаемся в следующие 2–3 года", – приводит его слова CNN.
Байден отметил, что с начала текущего года стоимость одного литра бензина в Соединенных Штатах выросла с 0,62 до 0,83 доллара за литр.
Рост цен на топливо глава Белого дома связал с политикой ОПЕК по сохранению добычи нефти на прежнем уровне.
Ранее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что администрация Соединенных Штатов оказывает давление на организацию стран – экспортеров нефти, чтобы добиться снижения цен на энергетических рынках.
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