Поставщики сообщили о росте цен на гречку

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Поставщики гречки повысят цены на крупу на 20–50%, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей розничных сетей.

Уточняется, что к октябрю гречиха, которая является сырьем, подскочила в цене втрое. Стоимость составляет 40 рублей за килограмм, а раньше ее можно было купить за 24 рубля.

Исполнительный директор отраслевого объединения "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков сообщил изданию, что на фоне снижения цен на гречку в течение двух лет аграрии стали засеивать этой культурой меньшие площади. Кроме того, ожидая роста цен, производители придерживали сырье.

Отмечается, что с начала года стоимость гречки увеличилась на 6,4%, до 51 рубля за килограмм.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) также не исключили роста цен на хлеб на 5-6% до конца года, отметив, что изменения цены на транспортные услуги и упаковку существенно не влияют на стоимость хлебобулочных изделий.

Ранее анализ состояния рынка показал, что уже в текущем году россиянам стоит ожидать повышения цен на хлеб, гречку и молоко. К такому выводу пришли специалисты компании "ФинЭкспертиза". По словам экспертов, продукты станут дороже за счет стоимости на энергоносители, аренды, кормов и удобрений. Годом ранее эти же показатели привели к росту цен на куриные яйца, мясо и сахар.