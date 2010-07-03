Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

08:31

Поставщики сообщили о росте цен на гречку

экономика финансы

Фото: depositphotos/elenathewise

Поставщики гречки повысят цены на крупу на 20–50%, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей розничных сетей.

Уточняется, что к октябрю гречиха, которая является сырьем, подскочила в цене втрое. Стоимость составляет 40 рублей за килограмм, а раньше ее можно было купить за 24 рубля.

Исполнительный директор отраслевого объединения "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков сообщил изданию, что на фоне снижения цен на гречку в течение двух лет аграрии стали засеивать этой культурой меньшие площади. Кроме того, ожидая роста цен, производители придерживали сырье.

Отмечается, что с начала года стоимость гречки увеличилась на 6,4%, до 51 рубля за килограмм.

В Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) также не исключили роста цен на хлеб на 5-6% до конца года, отметив, что изменения цены на транспортные услуги и упаковку существенно не влияют на стоимость хлебобулочных изделий.

Ранее анализ состояния рынка показал, что уже в текущем году россиянам стоит ожидать повышения цен на хлеб, гречку и молоко. К такому выводу пришли специалисты компании "ФинЭкспертиза". По словам экспертов, продукты станут дороже за счет стоимости на энергоносители, аренды, кормов и удобрений. Годом ранее эти же показатели привели к росту цен на куриные яйца, мясо и сахар.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика