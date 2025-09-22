Стоимость золота достигла максимума в 3 753 доллара за тройскую унцию

Фото: depositphotos/DmitryRukhlenko

Фьючерсы на золото с поставкой в декабре 2025 года превысили 3 750 долларов за тройскую унцию и достигли максимума. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на торги на площадке Comex, входящей в структуру Нью-Йоркской товарной биржи.

В 09:44 стоимость золота достигла 3 751,4 доллара, что на 0,5% выше уровня прошлых торгов. При этом к 09:49 рост ускорился, и золото в цене достигло 3 753,4 доллара за унцию (+0,6%).

Неделю назад стоимость золота поднималась выше 3 720 долларов за унцию. При этом биржевая цена серебра впервые с 5 сентября 2011 года превышала 43 доллара за унцию, достигнув 43,033 доллара.

Ранее независимый финансовый советник Анна Карпычева рассказывала, что долгосрочные вклады могут быть более выгодными в 2025 году, но только если вложенные деньги точно не понадобятся в ближайшее время.

