Эрдоган обсудит работу российской платежной системы "Мир" – СМИ

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить на высоком уровне работу российской платежной системы "Мир" 23 сентября. Об этом сообщает Reuters.

"Обсудят также договоренности с Россией, недавнюю нестабильность на Стамбульской бирже и общую экономическую ситуацию", – отмечается в материале.

Будут затрагиваться и вопросы о возможных санкциях Запада против России.

Ранее газета Financial Times сообщила, что США оказывают давление на банки Турции, которые подключились к российской платежной системе "Мир". В частности, Вашингтон готовится принять меры против таких организаций.

После этого Турецкие банки Isbank и DenizBank подтвердили, что прекратили обслуживание банковских карт российской платежной системы "Мир". В кредитных организациях заявили, что это связано с антироссийскими санкциями Вашингтона и Лондона.

В связи с этим посольство РФ в Турции посоветовало россиянам брать в поездки наличную валюту. В диппредставительстве также уточнили, что граждане РФ могут использовать карты "Мир" через терминалы тех банков, которые не отказались от взаимодействия с российской платежной системой.

