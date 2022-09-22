Мосбиржа допустила возможность отказа от конвертации доллара в будущем

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В будущем Мосбиржа может отказаться от конвертации пары доллара к рублю, заявил председатель наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов на деловом завтраке ГК "Регион" "Инвестиционные продукты: новые риски и новые возможности".

"Пока у российской экономики есть потребность в конверсии пары "доллар/рубль", эта пара будет поддерживаться", – приводит ТАСС его слова.

Швецов также отметил государственную роль Мосбиржи в данном вопросе.

По его словам, в американской валюте в настоящее время рассчитывается часть российского экспорта и импорта, однако наблюдается "затухающая тенденция".

Ранее Владимир Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации.

До этого первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин отмечал, что в настоящее время валютные счета россиян фактически являются рублевыми. Он подчеркивал, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях, однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.

