Мосбиржа допустила возможность отказа от конвертации доллара в будущем

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В будущем Мосбиржа может отказаться от конвертации пары доллара к рублю, заявил председатель наблюдательного совета торговой площадки Сергей Швецов на деловом завтраке ГК "Регион" "Инвестиционные продукты: новые риски и новые возможности".
"Пока у российской экономики есть потребность в конверсии пары "доллар/рубль", эта пара будет поддерживаться", – приводит ТАСС его слова.
Швецов также отметил государственную роль Мосбиржи в данном вопросе.
По его словам, в американской валюте в настоящее время рассчитывается часть российского экспорта и импорта, однако наблюдается "затухающая тенденция".
Ранее Владимир Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации.
До этого первый зампред Центробанка РФ Дмитрий Тулин отмечал, что в настоящее время валютные счета россиян фактически являются рублевыми. Он подчеркивал, что интересы физлиц при хранении валюты в кредитных организациях защищены в такой же степени, что и при хранении денег в рублях, однако сложности с проведением валютных операций изменили природу депозитных продуктов.
Работа по дедолларизации экономики РФ находится в центре внимания властей
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: