Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Сбербанк снизит базовую ставку по ипотечным программам с 26 июля. Она уменьшится на 0,6 процентных пункта, сообщает ТАСС со ссылкой на кредитную организацию.
"С 26 июля Сбербанк улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 0,6%. Оформить ипотечный кредит заемщики смогут по ставке от 9,9% годовых, которая действует как для новостроек, так и вторичного рынка", – уточнили в банке.
Позже о снижении ставки на ипотеку в размере 0,6% заявил и банк ВТБ. При этом банк также сообщил, что в ближайшее время снизит ставки по потребительским кредитам на 0,5 п.п – до 5,4%.
Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, с 9,5 до 8% годовых. Сообщалось, что ЦБ будет оценивать дальнейшую перспективу снижения ставки во втором полугодии текущего года.
При этом, отмечалось, что решения будут приниматься исходя из фактической и ожидаемой динамики инфляции, процесса структурной перестройки экономики и оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
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