Следующее снижение ключевой ставки может произойти осенью – экономист

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Есть вероятность, что осенью ключевая ставка снизится еще раз. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 выразил экономист, президент Евразийского бизнес-альянса Андрей Морозов.

22 июля Банк России на заседании совета директоров принял решение снизить ключевую ставку на 150 базовых пунктов – с 9,5 до 8% годовых. Причина такой меры – замедление инфляции, сдержанная динамика потребительского спроса и уменьшение инфляционных ожиданий бизнеса и населения.

"Можно предположить, что в осенние месяцы ставка будет еще снижаться, более плавно, но снижаться. Предпосылками к этому может стать избыток валютных поступлений в бюджет, слишком крепкий рубль и потребность реального бизнеса в фондировании", – объяснил он.

По словам эксперта, очередное снижение продолжает курс ЦБ, взятый в середине апреля. При этом в текущих экономических реалиях ключевую ставку имеет смысл снизить до уровня 2020 года – до 4,5%, считает он.

"Нынешнее решение для экономики имеет скорее символическое значение. Для большинства отраслей 8% ключевой ставки означает 12–14% кредитной. А это слишком дорого для полноценного развития и расширения производства, в чем нуждается сегодня реальный сектор экономики", – рассказал эксперт.





Андрей Морозов экономист, президент Евразийского бизнес-альянса Для восстановления деловой активности, на мой взгляд, ключевая ставка должна вернуться к значению 4,5%.

Ранее стало известно, что Сбербанк снизит базовую ставку по ипотечным программам с 26 июля. Она уменьшится на 0,6 процентного пункта. Позже о снижении ставки на ипотеку в размере 0,6% заявил и банк ВТБ. При этом в ближайшее время банк снизит и ставки по потребительским кредитам на 0,5 п. п. – до 5,4%.