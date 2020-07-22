Эксперт озвучил базовые правила экономии денег

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов озвучил Москве 24 базовые правила экономии. Следуя всего трем основным пунктам, вы сможете привести в порядок свое финансовое положение.

Первое, что советует экономист, – это отказ от необдуманных покупок. По его мнению, такое потакание своим желаниям сильнее всего сказывается на семейном бюджете.

"Отказаться от спонтанных покупок. Если появилось желание что-то срочно приобрести, но вы этого не планировали, лучше подождать некоторое время. Понять, так ли вам это необходимо", – считает Колганов.

Он рекомендует покупать продукты и товары для дома реже, но более крупными объемами. Обязательно перед походом в магазин составлять список всего необходимого и строго его придерживаться.

"Если это большое количество покупок для дома, то составляйте список, обдумывайте его, обсуждайте в семье, что важно, что не важно. Осуществляйте покупки по строго заготовленному списку, ничего не покупайте сверх того, что предварительно решено", – заявил эксперт.

Экономист считает необходимым записывать свои расходы. По его мнению, это поможет определить, от каких именно покупок вы можете отказаться.

"Вести запись своих расходов и анализировать, на что у вас уходят деньги. Это позволит увидеть ясную картину своих трат. Может оказаться в результате такого анализа, что есть расходы, в которых на самом деле нет такой острой необходимости", – рассказал Колганов.

Доктор экономических наук подчеркнул, что самым оптимальным способом оплаты покупок является банковская карта. "Использование наличных денег, особенно в крупных городах, – это уже анахронизм. Особенно если мы говорим о гигиене, то опыт коронавируса показал, что лучше все-таки воспользоваться картой", – резюмировал специалист.

Ранее результаты социологического опроса сервиса "Работа.ру" показали, что половина россиян откладывают часть зарплаты на крупные покупки.

Участниками опроса стали 3,2 тысячи россиян, большинство из которых заявили, что копили от шести месяцев до года.

По данным опроса, 33 процента опрошенных заявили, что откладывают менее трети от суммы зарплаты, 12 процентов респондентов – от 30 до 50 процентов. И лишь 5 процентов из них экономят больше половины зарплаты на крупные покупки.

Практически у 50 процентов опрошенных в планах на ближайшее время крупные траты.

"Среди них 10 процентов респондентов собираются потратить свои накопления на отпуск. 9 процентов опрошенных хотят приобрести новую бытовую технику. Еще 7 процентов участников исследования планируют купить новую квартиру и столько же – автомобиль", – отметили в пресс-службе сервиса.