Минфин заверил, что золотые запасы России хранятся внутри страны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Золотые запасы России хранятся внутри страны, заверил замминистра финансов Алексей Моисеев на заседании Совета Федерации.
По его словам, за рубеж они никогда не переводились. Так он прокомментировал сообщения о якобы выводе золота из России в Великобританию.
"Я ответственно заявляю, что никакого золота государственного фонда РФ ни в какую Англию не уходило. По крайней мере, за те семь лет, что я курирую отрасль, ни разу золото из Гохрана не вывозилось, напротив, мы его только закупаем и все эти годы увеличивали запас", – цитирует Моисеева РИА Новости.
Он уточнил, что золотой запас России хранится в двух точках и надежно охраняется.
"Одна из них на Урале, я думаю, вы знаете, о чем я говорю. Другая – здесь, поближе. Все это надежно охраняется, это не то что какая-то будочка с охранником стоит. Там действительно все под очень большим контролем находится", – подчеркнул замминистра.
Моисеев подтвердил, что когда-то было продано некоторое количество низкосортных алмазов и бриллиантов, а также советских ювелирных изделий, которые хранилась в Госфонде и не имели художественной ценности.
"В основном запасы за последние годы только увеличивались. Мы считаем, что золото – это важнейший государственный запас, и мы наращиваем объем его хранения", – заключил он.
В марте в Центробанке сообщили, что все запасы золота из резервов ЦБ хранятся в его хранилищах на территории России. Золотовалютные резервы представляют собой инструмент, с помощью которого регулятор может обезопасить экономику страны от внешних угроз. В частности, они могут стать источником средств для выплаты валютного долга, стабилизируют валютный рынок и обеспечивают критический импорт.
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