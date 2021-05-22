Рост предпринимательской активности зафиксирован на портале поставщиков в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В мае 2021 года на портале поставщиков зафиксировано рекордное количество заявок на размещение товаров, работ и услуг. Самыми активными предприниматели были на нерабочей неделе с 4 по 7 мая. В этот период поступило свыше 12 тысяч заявок на добавление в каталог, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что рекорд установили 7 мая – 4943 заявки. Прошлый пик зафиксировали летом минувшего года – 3,7 тысячи заявок.

По словам главы департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, рост предпринимательской активности на портале поставщиков свидетельствует о его востребованности и популярности среди предпринимателей.

"Положительная динамика прослеживается и в части объема закупок: с января по апрель включительно на портале проведено почти 180 тысяч закупок на сумму свыше 24 миллиардов рублей, что на 36 процентов больше, чем за тот же период прошлого года", – уточнил Щербаков.

Он также отметил, что электронный каталог постоянно расширяет ассортимент товаров, работ и услуг, тем самым обеспечивая удобный поиск и систематизацию данных. На портале можно отслеживать динамику цен конкретных товаров и предлагать актуальную стоимость.

В апреле сообщалось, что на портале поставщиков появился новый раздел. Благодаря новой функции можно быстрее связаться со службой технической поддержки, а также отслеживать статусы заявок.