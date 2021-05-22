Рост предпринимательской активности зафиксирован на портале поставщиков в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В мае 2021 года на портале поставщиков зафиксировано рекордное количество заявок на размещение товаров, работ и услуг. Самыми активными предприниматели были на нерабочей неделе с 4 по 7 мая. В этот период поступило свыше 12 тысяч заявок на добавление в каталог, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что рекорд установили 7 мая – 4943 заявки. Прошлый пик зафиксировали летом минувшего года – 3,7 тысячи заявок.
По словам главы департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, рост предпринимательской активности на портале поставщиков свидетельствует о его востребованности и популярности среди предпринимателей.
"Положительная динамика прослеживается и в части объема закупок: с января по апрель включительно на портале проведено почти 180 тысяч закупок на сумму свыше 24 миллиардов рублей, что на 36 процентов больше, чем за тот же период прошлого года", – уточнил Щербаков.
Он также отметил, что электронный каталог постоянно расширяет ассортимент товаров, работ и услуг, тем самым обеспечивая удобный поиск и систематизацию данных. На портале можно отслеживать динамику цен конкретных товаров и предлагать актуальную стоимость.
В апреле сообщалось, что на портале поставщиков появился новый раздел. Благодаря новой функции можно быстрее связаться со службой технической поддержки, а также отслеживать статусы заявок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: