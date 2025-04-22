Торги на срочном рынке Московской биржи возобновлены

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская биржа возобновила торги на срочном рынке после приостановки из-за выявленной конфигурационной ошибки на сетевом оборудовании. Об этом сообщает сайт торговой площадки.

"После устранения ошибки было принято решение о возобновлении торгов с 14:20 с учетом необходимого по регуляторным требованиям предоставления 15 минут для снятия ранее выставленных заявок. Система готова для снятия заявок и подключения участников с 14:05", – говорится в сообщении.

В пресс-службе биржи добавили, что торги на фондовом, денежном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводятся в штатном режиме.

О приостановке деятельности на срочном рынке Мосбиржи стало известно ранее. Однако на тот момент о причинах не сообщалось.

До этого биржа временно останавливала торги на фоне проблем с трансляцией данных. Проконсультировавшись с участниками рынка, площадка решила не проводить торги в целях защиты интересов инвесторов.