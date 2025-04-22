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22 апреля, 13:58

Экономика

Торги на срочном рынке Московской биржи приостановлены

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Торги на срочном рынке Московской биржи приостановлены. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

О времени возобновления торгов биржа сообщит дополнительно.

Ранее Московская биржа временно останавливала торги на фоне проблем с трансляцией данных. Проконсультировавшись с участниками рынка, биржа решила не проводить торги в целях защиты интересов инвесторов.

Кроме того, Мосбиржа с начала весны запустила в экспериментальном режиме торги в выходные дни. В ходе торгов будет предусмотрена возможность постепенного подключения участников рынка по мере их готовности.

Это будет происходить в рамках дополнительной сессии. Как сообщила биржа, на первом этапе к торгам в выходные дни будут допущены наиболее востребованные акции.

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экономика

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