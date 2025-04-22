Минпромторг: исключение ноутбуков HP из параллельного импорта не повлияет на ассортимент

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Исключение ноутбуков американской компании HP и японской фирмы Fujitsu из списка параллельного импорта не повлияет на ассортимент товаров на российском рынке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

Ранее СМИ писали, что из перечня могут исключить только ноутбуки HP и Fujitsu. При этом первая компания являлась одним из лидеров в серверных решениях в России, а вторая занимала небольшую долю.

В Минпромторге уточнили, что из перечня товаров предлагается исключить устройства указанных компаний с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 8471 30 000 0 и 8471 50 000 0. Ноутбуки HP и Fujitsu составляют 8,6% от всех подобных товаров на российском рынке.

Кроме того, продукция отечественных производителей представлена в России в достаточном объеме для замещения товаров из недружественных стран. Меры поспособствуют повышению спроса на российские радиоэлектронные устройства и тем самым будут развивать радиоэлектронную промышленность, считают в министерстве.

Ранее Минпромторг предложил с 1 сентября обязать продавцов и производителей телефонов маркировать свой товар по системе "Честный знак". Как уточнило ведомство, это необходимо для борьбы с контрафактом. Речь идет о подделках известных брендов, репликах и устройствах, содержащих неверную информацию о них.