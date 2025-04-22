"Коммерсант": Минпромторг предложил исключить из параллельного импорта ноутбуки HP

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Минпромторг России предложил исключить из списка параллельного импорта ноутбуки американской компании HP и японской фирмы Fujitsu. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект изменений.

Согласно данным издания, из перечня могут исключить только ноутбуки. По словам источников СМИ, в настоящее время проект находится на стадии межведомственного согласования. Как они отметили, HP являлась одним из лидеров в серверных решениях в России, а Fujitsu занимала небольшую долю.

Ранее СМИ сообщали, что Южная Корея почти вчетверо сократила поставки смартфонов в Россию в годовом выражении и до минимальных объемов за полгода.

По результатам марта 2025 года Россия импортировала из Южной Кореи смартфонов на 17 тысяч долларов, что стало минимумом с августа 2024 года. Это в 3,7 раза меньше, чем в марте 2024 года, и в 1,8 раза меньше, чем в феврале этого года.

В феврале Евросоюз запретил экспорт в Россию игровых консолей. Ограничения вошли в 16-й пакет санкций. Как говорилось в заявлении ЕС, игровые контроллеры, подпавшие под ограничения, якобы используются Россией для управления беспилотными летательными аппаратами.

