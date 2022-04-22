Разгон инфляции в развитых странах произошел из-за их безответственности – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Разгон инфляции в большинстве развитых стран стал результатом безответственных действий финансовых властей западных стран в период пандемии, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета.
По его мнению, от этих действий страдает весь мир и прежде всего наиболее уязвимые страны с невысоким уровнем дохода. Силуанов подчеркнул, что масштабы инфляционного давления беспрецедентны в контексте последних десятилетий.
В министерстве финансов заявили, что санкции, которые Запад наложил на Россию, усугубляют ситуацию.
"Динамика ускоренного энергоперехода также подгоняет цены на энергоресурсы. Все это обостряет проблемы бедности, продовольственной безопасности, доступности энергии", – цитирует ведомство ТАСС.
Ранее в Центробанке РФ заявили, что устойчивое замедление годовой инфляции произойдет в 2023 году. В ведомстве рассчитывают, что это создаст основу для ее возвращения к 4%.
При этом эксперты ЦБ отметили, что негативный эффект от отказа иностранных компаний работать на территории России может превысить негативный эффект от прямых санкций.
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