Разгон инфляции в развитых странах произошел из-за их безответственности – Силуанов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Разгон инфляции в большинстве развитых стран стал результатом безответственных действий финансовых властей западных стран в период пандемии, сообщил глава Минфина России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета.

По его мнению, от этих действий страдает весь мир и прежде всего наиболее уязвимые страны с невысоким уровнем дохода. Силуанов подчеркнул, что масштабы инфляционного давления беспрецедентны в контексте последних десятилетий.

В министерстве финансов заявили, что санкции, которые Запад наложил на Россию, усугубляют ситуацию.

"Динамика ускоренного энергоперехода также подгоняет цены на энергоресурсы. Все это обостряет проблемы бедности, продовольственной безопасности, доступности энергии", – цитирует ведомство ТАСС.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что устойчивое замедление годовой инфляции произойдет в 2023 году. В ведомстве рассчитывают, что это создаст основу для ее возвращения к 4%.

При этом эксперты ЦБ отметили, что негативный эффект от отказа иностранных компаний работать на территории России может превысить негативный эффект от прямых санкций.

