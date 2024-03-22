22 марта, 13:57Экономика
Безработица в РФ вновь обновила исторический минимум
Фото: 123RF/natashabelay22
Безработица в России обновила исторический минимум, сообщили в Центробанке по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.
Главным ограничением для расширения выпуска товаров и услуг в Банке России назвали дефицит трудовых ресурсов. При этом жесткость рынка труда вновь усилилась, говорится в заявлении.
Ранее Владимир Путин сообщил, что, по официальной статистике, число безработных в стране достигает порядка 460 тысяч человек. По словам главы государства, дефицит рабочей силы сейчас в России составляет порядка 2,5 миллиона человек. Он уточнил, что острая нехватка ощущается в строительстве и на производстве.
Эксперты рассказали, как низкий уровень безработицы влияет на рынок труда в РФ
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