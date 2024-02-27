В МЭР спрогнозировали сохранение проблемы дефицита кадров в РФ в ближайшие годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проблема с нехваткой кадров и их подготовкой на рынке труда будет сохраняться в российской экономике на протяжении нескольких лет. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на международной выставке-форуме "Россия", передает ТАСС.

Кроме того, он указал на то, что фокус ведомства направлен также на решение в ближайшие годы ситуации с инвестициями, привлечением собственного и заемного капитала, а также "удлинением" денежных средств.

Все эти проблемы, как утверждает министр, будут решаться совместно с представителями бизнеса. Однако Решетников уточнил, что понимает сложную ситуацию бизнеса в связи с высокой процентной ставкой, из-за которой, в частности, возникают ограничения в инвестиционных ресурсах.

"Мы пройдем это, увеличится оборотное кредитование. Период высоких ставок – не навсегда, и как только произойдет нормализация, мы возьмем более длинные деньги, бизнес с этим работает", – заключил министр.

Ранее Владимир Путин указал на то, что, по официальной статистике, количество безработных в России составляет примерно 460 тысяч человек. Президент уточнил, что дефицит рабочей силы на данный момент в стране составляет порядка 2,5 миллиона человек. Он добавил, что острая нехватка ощущается в строительстве и на производстве.



"Жизнь в большом городе": рынок труда