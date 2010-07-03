ЦБ понизил курс евро на выходные и понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Официальный курс евро на ближайшие выходные и понедельник, 25 марта, снизился на 19,7 копейки и составил 72,59 рубля. Такие данные опубликованы на сайте Банка России.
При этом ЦБ повысил официальный курс американской валюты на 2,85 копейки – до 63,77 рубля. В результате стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник составила 67,739 рубля. По сравнению с пятничным показателем она снизилась на 7,3 копейки.
18 марта курс евро снизился до 73 рублей впервые с конца июля прошлого года. На этой неделе рубль продемонстрировал рост и к американской валюте. Так, на торгах 20 марта доллар подешевел на 0,41% и стоил 64,13 рубля. По данным аналитиков, рубль укрепился до максимума за семь месяцев.
На заседании 22 марта руководство Центробанка приняло решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. По прогнозу ЦБ, из-за повышения НДС и прошлогоднего ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится. Своего максимума она достигнет в первом полугодии 2019 года.
Согласного оценкам экспертов, на конец года инфляция составит 5,0–5,5%, чтобы вернуться к 4% в первой половине 2020 года. К этому времени, считают в Банке России, эффекты ослабления рубля и повышения НДС будут исчерпаны.
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