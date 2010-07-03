Евро снизился до 73 рублей впервые с конца июля

Фото: портал Москва 24/ Яна Дейнега

Курс евро к рублю на Московской бирже снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 39 копеек. Сейчас он составляет 73 рубля за евро.

В последний раз курс европейской валюты находился на такой отметке 31 июля 2018 года.

Что касается американской валюты, доллар снизился на 56 копеек, до 64,26 рубля. 15 марта курс доллара опустился ниже 65,16 рубля, обновив минимум 2019 года.