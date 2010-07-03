Курс доллара обновил минимум 2019 года

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Курс доллара опустился ниже 65,16 рубля, обновив минимум 2019 года, сообщает РИА Новости.

Накануне Банк России понизил курс доллара на 15 марта до 65,4021 рубля. Евро вырос до 74,0613 рубля. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 8,6 копейки, составив 69,29874 рубля.

Ранее эксперты заявляли, что в марте доллар может заметно подорожать из-за торговой войны между США и Китаем. Предполагается, что курс американской валюты подскочит до 68 рублей.