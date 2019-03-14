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14:39

ЦБ понизил курс доллара

экономика финансы

14:39

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Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Банк России установил официальные курсы валют на 15 марта. Доллар снизился до 65,4021 рубля, евро вырос до 74,0613 рубля, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась по сравнению с показателем на четверг на 8,6 копейки, составив 69,29874 рубля.

Единая европейская валюта на этой неделе обновляет минимумы с начала года. Локальную поддержку рублю оказывает успешное размещение ОФЗ.

Ранее эксперты сообщили, что в марте доллар может заметно подорожать. Причина – торговая война между США и Китаем. Предполагается, что курс американской валюты подскочит до 68 рублей.

экономика финансы

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