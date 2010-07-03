Евро обновил минимум с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Евро в ходе торгов на Московской бирже обновил минимум с начала 2019 года, опустившись до отметки 73,905 рубля.

Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 74,0237 рубля, курс доллара – 65,589 рубля, следует из данных Центробанка. Стоимость бивалютной корзины уменьшилась за сутки на 11,8 копейки, составив 69,384615 рубля.

Ранее эксперт БКС "Брокер" Иван Копейкин высказал мнение, что понижение курса национальной валюты РФ с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар вполне реально. Основную неопределенность вносят санкции.

Кроме того, аналитики рассказали, что будет с курсами доллара и евро в марте. По общему мнению, начало весны является спокойным периодом для мировых валют, поскольку инвесторы в это время наращивают свои портфели в ценных бумагах.