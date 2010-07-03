Эксперты сделали прогнозы курсов рубля, доллара и евро в марте

Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара и евро в марте. По их общему мнению, начало весны является спокойным периодом для мировых валют, поскольку инвесторы в это время наращивают свои портфели в ценных бумагах и уходят от спекулятивных настроений. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Старший вице-президент Московского кредитного банка Эрик де Бошам подчеркнул, что санкции могут усилить доллар до 67 рублей. Наметившееся улучшение макроэкономических показателей российской экономики делает курс рубля менее зависимым от внешних факторов, сказал он.
Сейчас наблюдается ускорение роста промышленного производства почти до 3 процентов за 2018 год. Также можно говорить о стабильно высоких ценах на нефть, которые уже больше месяца держатся выше уровня в 60 долларов за баррель.
Обычно март является позитивным месяцев для рубля, подчеркнул эксперт "БКС Брокер" Иван Копейкин. Он отметил, что за последние 18 лет рубль слабел в марте около шести раз. Директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский добавил, что пока курс доллара остается уровне 65-70 рублей, это выгодный момент для покупки американской валюты.
Ранее сообщалось, что официальный курс евро на вторник, 5 марта, снизился на 6,1 копейки и составил 74,7438 рубля.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.