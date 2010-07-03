Эксперты сделали прогнозы курсов рубля, доллара и евро в марте

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Эксперты рассказали, что будет с курсом доллара и евро в марте. По их общему мнению, начало весны является спокойным периодом для мировых валют, поскольку инвесторы в это время наращивают свои портфели в ценных бумагах и уходят от спекулятивных настроений. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Старший вице-президент Московского кредитного банка Эрик де Бошам подчеркнул, что санкции могут усилить доллар до 67 рублей. Наметившееся улучшение макроэкономических показателей российской экономики делает курс рубля менее зависимым от внешних факторов, сказал он.

Сейчас наблюдается ускорение роста промышленного производства почти до 3 процентов за 2018 год. Также можно говорить о стабильно высоких ценах на нефть, которые уже больше месяца держатся выше уровня в 60 долларов за баррель.

Обычно март является позитивным месяцев для рубля, подчеркнул эксперт "БКС Брокер" Иван Копейкин. Он отметил, что за последние 18 лет рубль слабел в марте около шести раз. Директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский добавил, что пока курс доллара остается уровне 65-70 рублей, это выгодный момент для покупки американской валюты.

Ранее сообщалось, что официальный курс евро на вторник, 5 марта, снизился на 6,1 копейки и составил 74,7438 рубля.