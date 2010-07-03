Курс евро на вторник снизился до 74,74 рубля

Фото: портал Москва 24/Яна Дейнега

Официальный курс евро на вторник, 5 марта, снизился на 6,1 копейки и составил 74,7438 рубля. Такие данные опубликованы на сайте Банка России.

Центробанк также немного понизил официальный курс американской валюты. Его установили на уровне 65,7956 рубля, что на 1,89 копейки меньше, чем на период с 2 по 4 марта. В результате стоимость бивалютной корзины на вторник уменьшилась на 3,8 копейки по сравнению с показателем выходных и равняется 69,82229 рубля.

Перед минувшими выходными Банк России также снизил официальные курсы доллара и евро.

Как ранее заверил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, обвалов рубля не произойдет. По мнению министра, российская валюта будет "чувствовать себя устойчиво", если цены на нефть останутся выше 40 долларов за баррель.