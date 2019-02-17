Орешкин дал прогноз по колебанию курса рубля

Рубль на рынке валют в долгосрочной перспективе будет устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире канала "Россия 1".
Министр отметил, что нынешний курс российской валюты "гораздо крепче, чем он был осенью". "Краткосрочная волатильность будет сохраняться, курс у нас абсолютно плавающий, изменения ситуации на внешних рынках, другие факторы будут приводить к тому, что курс будет колебаться, но долгосрочно он будет устойчивым, и в реальном выражении он будет плавно укрепляться", – прогнозирует Орешкин.
Глава Минэкономразвития также отметил, что обвалов рубля не произойдет. Это связано с тем, что рубль будет "чувствовать себя устойчиво" при ценах на нефть выше 40 долларов за баррель.
Орешкин также дал несколько практических советов гражданам. В частности, по его мнению, "деньги всегда нужно хранить именно в той валюте, в которой предполагаются их траты".
В январе Максим Орешкин заявил, что ощутимых перекосов с точки зрения курса рубля на валютном рынке сейчас нет. Министр напомнил, что в сентябре прошлого года искажения курса рубля вызвали цены на нефть, которые с тех пор резко упали. При этом финансовый рынок сохранил стабильность. "Очевидно, таких резких перекосов нет, как это было в сентябре. Нефть на гораздо более низком уровне – сейчас порядка 60 долларов за баррель", – подчеркнул Орешкин.
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