Доллар и евро подешевели к рублю

Официальный курс доллара на период с 2 по 4 марта снижен Банком России. Об этом сообщает сайт ЦБ.
Стоимость американской валюты установлена на уровне 65,8145 рубля, что ниже предыдущего показателя на 7,5 копейки.
Евро также подешевел. Его курс с учетом потери 16,43 копейки составил 74,8048 рубля.
Кроме того, открытие утренних торгов началось с роста индекса Мосбиржи на 0,23%, до уровня в 2490,94 пункта. В свою очередь, индекс РТС поднялся на 0,2% и составил 1190,64 пункта.
Днем ранее Центробанк повысил курсы доллара и евро до 65,89 рубля и 74,9691 рубля соответственно.
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин дал прогноз по колебанию курса рубля. Он подчеркнул, что обвалов рубля не произойдет. Это связано с тем, что рубль будет "чувствовать себя устойчиво" при ценах на нефть выше 40 долларов за баррель.
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