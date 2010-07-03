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13:22

ЦБ повысил курсы доллара и евро

экономика финансы

13:22

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Фото: depositphotos/watman

Официальный курс американской валюты, установленный Банком России на 1 марта, поднялся до 65,89 рубля. Об этом сообщает сайт ЦБ.

Таким образом, доллар прибавил 13,25 копейки. В свою очередь, евро подрос до 74,9691 рубля, подорожав на 14,42 копейки.

На состоявшихся в минувшую среду торгах курс доллара впервые с 19 февраля превысил 66 рублей.

По словам экспертов, валюты продолжают укрепляться вопреки росту цен на нефть. Это подтверждает и повышение стоимости фьючерса на марку Brent с поставкой в мае 2019 года до 65,85 доллара за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне.

В середине февраля глава Минэкономразвития Максим Орешкин дал прогноз по колебанию курса рубля. Министр убежден, что нынешний курс российской валюты "гораздо крепче, чем он был осенью".

экономика финансы

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