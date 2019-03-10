Аналитик назвал новый диапазон курса рубля на год

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Понижение курса национальной валюты РФ с 63,9 рубля до 66 рублей за доллар, о котором прежде говорили в Минэкономразвития, вполне реально. Такого мнения придерживается эксперт БКС "Брокер" Иван Копейкин, пишет "Российская газета".

Специалист рассказал о новом диапазоне курса рубля в текущем году и перечислил четыре главных негативных фактора, которые могут повлиять на валюту страны.

По словам Копейкина, основную неопределенность вносят санкции. По этой причине в базовом сценарии эксперт заложил дисконт рубля к аналогам из развивающихся стран чуть более чем в 1%. При этом он не исключил, что рубль может снизиться на 3-6%.

К числу негативных факторов Копейкин отнес замедление темпов роста экономики страны, обусловленное низкими инвестициями, повышением НДС и бюджетной консолидацией.

Отдельное внимание эксперт уделил замедлению темпов роста мировой экономики, а также высокой долговой нагрузке как на отдельные крупные компании, так и на целые страны. Кроме того, осложнить ситуацию способен торговый протекционизм.

На минувшей неделе эксперты сделали прогнозы курсов рубля, доллара и евро в марте. Они сошлись во мнении, что начало весны является спокойным периодом для мировых валют.