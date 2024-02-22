Российские банки не допустили в теневой оборот около 370 млрд рублей в 2023 году

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Кредитные организации в РФ не допустили в теневой оборот около 370 миллиардов рублей в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные Росфинмониторинга.

"Банки демонстрируют высокий уровень адаптивности к новым рискам, что проявляется в достаточно активном применении превентивных мер. Так, по итогам 2023 года банки не допустили в теневой оборот порядка 370 миллиардов рублей", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее Центробанк РФ предупредил об увеличении рисков, которые связаны с вложениями россиян в криптоактивы, из-за запуска альтернативных биржевых площадок.

В свою очередь, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин подчеркнул, что ведомство обнаружило увеличение в два раза сомнительных операций с применением криптовалюты. Он рассказал, что федеральная служба вместе с ЦБ помешали вывести в теневой сектор 320 миллиардов рублей в рамках антиотмывочной программы "Знай своего клиента".



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