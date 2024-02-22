Депутат рассказал, почему пенсии оказываются ниже прожиточного минимума

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Начисление пенсий ниже прожиточного минимума для неработающих граждан пенсионного возраста случается при технических ошибках, сообщает News.ru.

По словам депутата Госдумы Алексея Говырина, такие случаи единичны и происходят в регионах из-за сбоев в работе на местном уровне. Он подчеркнул, что на местном уровне упускают этот момент, а пенсионеры не бьют тревогу.

Парламентарий также рассказал, что неработающие пенсионеры могут требовать доплату за наличие стажа от 30 лет в сельской местности. Она будет составлять 25% от фиксированной части пенсии.

Кроме того, не все знают о такой выплате, как доплата за иждивенцев. Так, пенсионер, у которого на иждивении члены семьи, может получать прибавку в размере 1/3 от фиксированной части пенсии.

Еще один вид доплаты предусмотрен для пенсионеров, которые достигли возраста 80 лет или являются инвалидами I группы. Им положена доплата 100% от суммы фиксированной части пенсии, которая в 2024 году равна 8 134,9 рубля.

Помимо этого, существует ежемесячная денежная выплата для пострадавших от радиации, инвалидов, ветеранов и Героев Труда.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что на сегодняшний день семьи с более чем 10 миллионами детей получают ежемесячные социальные выплаты от государства. Она напомнила, что Владимир Путин поручил усовершенствовать условия и продлить действие программ поддержки российских семей.



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