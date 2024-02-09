Социальные пенсии с апреля планируют проиндексировать на 7,5%

Фото: depositphotos/mizar_219842

Индексация социальных пенсий в России с 1 апреля может составить 7,5%. Об этом говорит проект постановления правительства, разработанный Минтрудом РФ. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Размер индексации социальных пенсий каждый год утверждает кабмин по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в РФ за прошедший год.

Увеличение социальных пенсий и выплат по государственному пенсионному обеспечению позволит повысить выплаты для 4,1 миллиона человек. На эти цели в 2024 году в федеральном бюджете на выделили 37,5 миллиарда рублей.

Ранее Владимир Путин сообщил, что свыше 40 социальных выплат были проиндексированы с 1 февраля на 7,4%. По словам президента РФ, процесс индексации затронул уже более 20 миллионов человек. Также глава государства сообщил, что с 1 января произошло повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5% – до 19 242 рублей.

На 7,5% было проиндексировано пособие для семей с детьми и беременных, а также страховая пенсия у 31 миллиона неработающих пенсионеров.

