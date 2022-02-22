"Нафтогаз" назвал условие продолжения транзита газа через Украину

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Российская корпорация "Газпром" продолжит транзит природного газа через Украину в текущем году, если на территории государства не будут вестись полномасштабные боевые действия. Об этом сообщил глава украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко в ходе брифинга, трансляция которого велась в Facebook-аккаунте.
"Если не будет полномасштабной войны, то есть активных военных действий на всей территории Украины, мы не ожидаем прекращения транзита", – пояснил Витренко.
Он подчеркнул, что в украинской столице имеют понимание о том, что РФ очень близко подошла к тем минимальным объемам, которые обязана поставлять на европейский рынок по контрактам.
"Иначе они не будут выполнять свои обязательства по долгосрочным контрактам. В результате они будут вынуждены платить многомиллиардные штрафы и окончательно терять свою репутацию поставщика", – заключил глава "Нафтогаза".
Ранее правительство ФРГ заморозило газопровод "Северный поток – 2". Глава немецкого МИД Аннелена Бербок отметила, что власти Германии ранее говорили, что остановка проекта входит в пакет санкций и принесет тяжелые последствия для России. По словам Бербок, российская сторона нарушила свои обещания по решению проблемы путем переговоров.
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