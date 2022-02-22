В АТОР предупредили о возможном подорожании авиабилетов по России к лету

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Рост цен на внутренних рейсах по России ожидается летом 2022 года в связи с тенденцией к открытию границ между многими странами и увеличению количества международных авиарейсов. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России.

Как пояснил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, главная составляющая в формировании стоимости авиабилетов – потребительский спрос. Он напомнил, что с 3-го квартала 2020 года из-за того, что авиакомпании перенаправили все свои емкости с закрытых зарубежных на российские, произошло перенасыщение внутреннего рынка. И на протяжении этого времени до сегодняшнего дня ситуация исправлялась очень медленно, отметил Пантелеев.

"Сейчас авиакомпании не повышают цен на внутренних рейсах не потому, что они такие социально ответственные или для этого нет оснований. Цены держатся на низком уровне только из-за превышения предложения над спросом. И они вырастут, если емкость внутренних рейсов сократится за счет ее распределения в том числе и на зарубежные направления", – добавил Пантелеев.

Отмечается, что ситуация выправится, скорее всего, к лету 2022 года. На сегодняшний день наблюдается тенденция к открытию границ между многими странами и увеличению количества международных авиарейсов. Это приведет к разгрузке внутренних направлений, что даст авиакомпаниям возможность повысить тарифы и улучшить свою экономику, заключил эксперт.

Российские авиакомпании обяжут ежемесячно отчитываться о стоимости билетов на самолеты в Приморье, на Камчатку, в южные регионы РФ и в Калининград. Представители Росавиации потребовали от перевозчиков направлять данные о средней стоимости авиабилетов экономкласса по маршрутам в/из Симферополя, Сочи, Анапы, Благовещенска, Улан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Анадыря и Калининграда.