Росавиация ужесточит контроль за ценами на авиабилеты – СМИ

Фото: depositphotos/Shebeko

Российские авиакомпании обяжут ежемесячно отчитываться о стоимости билетов на самолеты в Приморье, на Камчатку, в южные регионы РФ и в Калининград. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письма замглавы ведомства Георгия Бахарева и исполняющего обязанности начальника центрального МТУ Росавиации Вячеслава Гарковца.

В материале говорится, что представители Росавиации потребовали от перевозчиков направлять данные о средней стоимости авиабилетов экономкласса по маршрутам в/из Симферополя, Сочи, Анапы, Благовещенска, Улан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Анадыря и Калининграда.

В письмах отмечается, что этому требованию предшествовало поручение министерства транспорта РФ, данное в мае 2021 года.

Как сообщили изданию в Минтрансе, поручение дано с целью мониторинга цен и недопущения необоснованного подорожания билетов на самолеты. По данным ФАС, в 2021 году цены вернулись к допандемийным значениям.

В ведомстве уточнили, что стоимость перевозки одного пассажира внутри страны в прошлом году на авиарейсах протяженностью 1 тысяча километров составила 5 570 рублей, в 2020 году – 4 900 рублей. Также в 2021 году выросли цены на маршруты протяженностью 3 тысячи километров – 9 980 рублей против 9 500 рублей годом ранее.

До этого сообщалось, что стоимость пассажирских перелетов за границу за зимний период выросла на 6–10% из-за ослабления рубля. Расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте, так что изменение курса напрямую влияет на цену билетов на международные рейсы авиакомпаний РФ и иностранных перевозчиков.

Пресс-секретарь "Уральских авиалиний" Вера Гасникова пояснила, что чем больше в портфеле компании международных направлений, тем выше доля валютной выручки и тем меньше негативное влияние изменения курса.

