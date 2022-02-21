Росавиация ужесточит контроль за ценами на авиабилеты – СМИ

Фото: depositphotos/Shebeko
Российские авиакомпании обяжут ежемесячно отчитываться о стоимости билетов на самолеты в Приморье, на Камчатку, в южные регионы РФ и в Калининград. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на письма замглавы ведомства Георгия Бахарева и исполняющего обязанности начальника центрального МТУ Росавиации Вячеслава Гарковца.
В материале говорится, что представители Росавиации потребовали от перевозчиков направлять данные о средней стоимости авиабилетов экономкласса по маршрутам в/из Симферополя, Сочи, Анапы, Благовещенска, Улан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Анадыря и Калининграда.
В письмах отмечается, что этому требованию предшествовало поручение министерства транспорта РФ, данное в мае 2021 года.
Как сообщили изданию в Минтрансе, поручение дано с целью мониторинга цен и недопущения необоснованного подорожания билетов на самолеты. По данным ФАС, в 2021 году цены вернулись к допандемийным значениям.
В ведомстве уточнили, что стоимость перевозки одного пассажира внутри страны в прошлом году на авиарейсах протяженностью 1 тысяча километров составила 5 570 рублей, в 2020 году – 4 900 рублей. Также в 2021 году выросли цены на маршруты протяженностью 3 тысячи километров – 9 980 рублей против 9 500 рублей годом ранее.
До этого сообщалось, что стоимость пассажирских перелетов за границу за зимний период выросла на 6–10% из-за ослабления рубля. Расчеты между участниками авиатранспортного рынка осуществляются в валюте, так что изменение курса напрямую влияет на цену билетов на международные рейсы авиакомпаний РФ и иностранных перевозчиков.
Пресс-секретарь "Уральских авиалиний" Вера Гасникова пояснила, что чем больше в портфеле компании международных направлений, тем выше доля валютной выручки и тем меньше негативное влияние изменения курса.
Средний рост стоимости авиаперелетов достиг максимума за 10 лет в 2021 году – Росстат
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: