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12:55

Держать лицо: три бренда супермаркетов сохранят названия после слияния

экономика финансы

12:55

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Фото: Агентство "Москва"

"Дикси", "Бристоль" и "Красное и Белое" планируют сохранить все бренды в рамках слияния, передает ТАСС.

"Документы в ФАС готовятся. Бренды остаются", – сказал источник.

Владельцы группы компаний "Дикси" и компании "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль") Игорь Кесаев и Сергей Кациев, а также владелец сети алкомаркетов "Красное и Белое" Сергей Студенников договорились объединить активы в единый розничный бизнес. Первым двум будет принадлежать 51 процент, а Студенникову – 49 процентов. Под торговыми марками "Дикси", "Бристоль" и "Красное и Белое" в России работает свыше 13 тысяч магазинов.

В конце декабря на складах и в офисе сети "Красное и Белое" прошли обыски. В них участвовали представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.

В компании считают, что основанием для этого стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов. Факт хранения и продажи контрафактного товара в итоге установлен не был.

экономика финансы

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