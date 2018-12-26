Обыски проходят в компании "Красное и Белое"

Фото: ТАСС/Алексей Зотов

Силовики проводят обыски на складе алкогольной сети "Красное и Белое" в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время изучается документация компании", – отметил собеседник агентства. При этом он не уточнил, что стало причиной обысков. Также стало известно о следственных действиях в головном офисе и на складах сети в Челябинске.

"Красное и Белое" – российская компания, которая занимается продажей алкогольных и безалкогольных напитков. Ее головной офис расположен в Челябинске. Сеть компании насчитывает более 50 региональных представительств.