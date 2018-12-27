Обыски в сети магазинов "Красное&Белое" завершены

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Магазины алкогольной сети "Красное&Белое", в которой ранее проходили следственные действия, уже работают в штатном режиме. Сейчас обыски завершены, передает телеканал Москва 24. Факт хранения и продажи контрафактного товара не установлен.

В офисе и на всех складах изъяли документацию на товар. Сами сотрудники сети узнали об обысках из интернета, и сейчас во всех торговых точках ведется работа, как обычно.

Накануне обыски на всех складах и в офисе проходили с участием Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОН. Сеть подозревается в обороте контрафактного алкоголя и неуплате налогов.

"Красное&Белое" – российская компания по продаже алкогольных и безалкогольных напитков. Головной офис расположен в Челябинске, у компании более 50 представительств в разных регионах РФ.