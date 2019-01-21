В сети "Красное и Белое" подтвердили слияние с "Дикси" и "Бристоль"

Фото: depositphotos/Nomadsoul1

Сообщения о слиянии в единый бизнес сети "Красное и Белое" с ритейлером "Дикси" и сетью "Бристоль" соответствуют действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу "Красное и Белое".

"Да, мы можем подтвердить информацию о слиянии компаний "Дикси" и "Бристоль" и компании "Красное и Белое" в единый розничный бизнес", – говорится в сообщении пресс-службы.

При этом пока не уточняется, каким образом владельцы распределят доли.

"Дикси" и "Бристолем" владеют Игорь Кесаев и Сергей Кациев, "Красным и Белым" – Сергей Студенников.

В конце декабря на складах и в офисе сети "Красное и Белое" прошли обыски. В них участвовали представители Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.

В компании полагают, что основанием для оперативных мероприятий стало подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.

В ходе обысков факт хранения и продажи контрафактного товара установлен не был.

"Красное и Белое" – российская компания, которая занимается продажей алкогольных и безалкогольных напитков. Ее головной офис расположен в Челябинске. Сеть компании насчитывает более 50 региональных представительств.

"Бристоль" – российская сеть алкомаркетов, которая является второй по обороту после сети "Красное и Белое". Сеть была основана в 2012 году в Нижнем Новгороде.

Первый магазин "Дикси" открыли в столице в 1999 году. На сегодняшний день магазины бренда работают в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах.