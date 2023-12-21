Центробанк Турции поднял учетную ставку до 42,5%

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Учетная ставка в Турции выросла до 42,5%. Сообщение об этом появилось на сайте Центробанка страны.

Повышение учетной ставки произошло в седьмой раз подряд. По данным турецкого регулятора, инфляционное давление в стране поддерживают сфера услуг и геополитические риски. Однако ожидания по инфляции начали демонстрировать улучшения, следует из заявления банка.

Текущее повышение ставки совпало с ожиданиями аналитиков. Некоторые предполагали, что ее поднимут до 45%.

В результате в ноябре инфляция в Турции достигла 61,98%. При этом в Центробанке страны уверены, что она постепенно замедляется.

Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 16%. Причиной этому стало сохраняющееся высокое инфляционное давление. В материалах регулятора отмечалось, что в РФ повысились инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий.



Банк России повысил ключевую ставку до 16%