Банк России близок к завершению цикла повышения ключевой ставки

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Центробанк РФ близок к завершению периода ужесточения кредитно-денежной политики, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. Об этом пишет ТАСС.

"Но во многом все будет зависеть от ситуации, что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции", – предупредила она.

По ее словам, дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ РФ будет принимать исходя из уточненных данных и прогноза по инфляции. Также Набиуллина уточнила, что высокий уровень ставки будет оставаться таким столько, сколько потребуется, пока регулятор не увидит тенденции к понижению инфляции.

"Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года", – уточнила глава регулятора.

Также она рассказала, что на заседании регулятора, которое прошло 15 декабря, совет директоров ЦБ рассматривал два варианта – сохранение ключевой ставки на уровне 15% либо повышение ее на 1%. Были и единичные предложения о повышении ставки на 2%, однако предметно рассматривались лишь первые два, уточнила Набиуллина.

На последнем заседании регулятор повысил ключевую ставку до 16% годовых, что стало максимумом с апреля 2022 года. Следующее собрание по решению о ключевой ставке планируется провести 16 февраля 2024 года.

Инфляция в России к концу 2023 года может ускориться до 7,5–8%, при этом Центробанк и правительство РФ принимают меры, чтобы вернуть ее к целевым показателям. Об этом заявлял ранее Владимир Путин.

Банк России повысил ключевую ставку до 16%