Госдума в I чтении расширила допуск иностранных участников к валютным торгам в РФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий увеличить число зарубежных участников организованных валютных торгов в России.

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и группа сенаторов. Основными целями законопроекта являются развитие российского внутреннего валютного рынка и повышение эффективности расчетов в национальных валютах.

В случае принятия закона правительство РФ сможет утвердить перечень государств, кредитные организации и брокеры которых смогут принимать участие в организованных торгах иностранной валютой в России.

Также закон позволит банкам и брокерам из дружественных стран участвовать в торгах производными финансовыми инструментами (ПФИ), базисным активом которых являются валюта и процентные ставки.

Банк России, в свою очередь, сможет регулировать деятельность иностранных банков и брокеров – вводить требования по допуску к организованным торгам валютой и ПФИ и ограничения в отношении сделок на валютном и срочном рынках.

С 2010 года на Московской бирже проводятся торги в валютах стран ЕАЭС (казахстанский тенге, белорусский рубль), Китая (юань), Турции (лира). Это позволяет российским участникам внешнеэкономической деятельности рассчитываться в национальных валютах и снижает доли долларов США и евро в международных расчетах.

Ранее Владимир Путин разрешил российским банкам, чьи зарубежные счета в иностранной валюте были заморожены, приостанавливать выполнение операций с бизнесом в этой валюте.

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