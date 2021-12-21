Цена газа в Европе обновила исторический рекорд начала октября

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Цена газа в Европе во время торгов обновила исторический рекорд и превысила 1 940 долларов за тысячу кубометров.

Так, цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1 943 долларов за тысячу кубометров (166,305 евро за МВт/ч, как указано на лондонской бирже ICE).

Накануне сообщалось, что российская компания "Газпром" не стала бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе. За поставщиком закреплены 21,6% процента мощностей трубопровода Ямал – Европа.

Во вторник, 21 декабря, стало известно, что отказ "Газпрома" бронировать мощности прокачки привел к остановке физического потока газа по газопроводу Ямал – Европа в Германию. Впоследствии поток топлива в реверсном направлении пошел из Германии в Польшу.