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Газопровод "Северный поток – 2" заработает в середине 2020 года, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

В каком месяце, он не уточнил, передает ТАСС. Министр энергетики РФ Александр Новак ранее говорил, что поставки газа по трубопроводу могут начаться в ближайшие месяцы, возможно, до конца 2019 года.

На данный момент газопровод готов более чем на 80%. По проекту, работы должны закончить в конце этого года.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.

Бундестаг принял законопроект о выводе "Северного потока – 2" из-под Газовой директивы ЕС. Согласно ей, одна компания не может добывать газ и владеть трубопроводом в ЕС, по которому этот газ доставляется потребителям. Датское энергетическое агентство же оформило оформление на прокладку газопровода, хотя ранее Дания была одним из самых активных противников строительства.

Американский сенатор от Республиканской партии Тед Круз считает, что санкции США способны более чем на год задержать введение в эксплуатацию газопровода. По его мнению, в случае их введения проект может прекратить существование, поскольку у России нет возможностей для прокладки газопровода по дну моря.