Эксперт рассказал о перспективах экономики РФ

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Перспектива российской экономики предполагает борьбу, преодоление сложностей и решение задач. Об этом заявил экономист Алексей Зубец в интервью радио КП.

Он рассказал о наличии стратегии у Москвы. Зубец напомнил, что весной было непонятно, как будут развиваться мировая и российская экономика. Однако на сегодняшний день понятно, что отечественная экономика выстояла.

Специалист добавил, что самый сложный этап был пройден весной и летом.

"Сейчас нам предстоит понять, что такое топливные санкции против России, что такое европейское эмбарго и что такое нефтяной потолок, который стараются ввести. С учетом глобальной депрессии, которую все ожидают в первой половине следующего года, введение санкций и потолка может оказаться неприятным ударом по российской экономике, и какие-то деньги и какие-то рынки мы потеряем", – сказал Зубец.

Эксперт пояснил, что эти ограничения не будут глобальными угрозами для России. Он добавил, что Москва их преодолеет, вопрос заключается лишь в том, какие будут потери.

Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол заявил, что Москва навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа, который был для нее важным клиентом. Он рассказал, что на этот рынок приходится три четверти экспорта российского газа, а поступления нефти оцениваются в 55%.



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